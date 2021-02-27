Enerjisa, müşterilerine tasarruf ettirecek
Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, TOBB üyeleri ve 40’ın üzerinde STK’nın katılımıyla düzenlenen “Enerjisa İşimin Enerjisi Çevrimiçi Etkinlikleri”nde yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2017-2019 yılları arasında Türkiye’de enerji verimliliği sayesinde 1 milyar dolarlık enerji ithalatına engel olunduğunu ifade etti.
Türkiye’de sektörün öncü markası olarak enerji verimliliği konusunu sahiplendiklerini dile getiren Esentürk, temelinde enerji verimliliğiyle beraber sürdürülebilir bir yaklaşım taşıyan müşteri çözümlerini “İşimin Enerjisi” çatısı altında topladıklarını kaydetti. Esentürk, bu kapsamda güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, LED aydınlatma çözümleri, sertifikalı yeşil enerji gibi çözümlerini Enerji Performans Sözleşmeleri ile talepte bulunan müşterileriyle paylaştıklarını ifade etti.