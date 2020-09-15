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Ekonomi Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi sektörde bir ilki gerçekleştirdi
Ekonomi

Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi sektörde bir ilki gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji, Enerji Performans Sözleşmelerine bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:12:00 -
Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi sektörde bir ilki gerçekleştirdi

Kamu-Özel Sektör işbirliğinin ilk uygulaması olan anlaşma ile Ümraniye Belediyesi ile LED Aydınlatma dönüşüm projesi gerçekleştirildi ve toplam elektrik enerjisi tüketiminden yıllık tasarruf sağlandı. Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Bu proje ile elektrik enerjisine ve aydınlatmaya anlam katıyoruz” dedi. Esentürk, şunları söyledi: “Ümraniye Belediyesi ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde, belediye binası ve otoparklardaki 2.981 adet eski tip armatür, yeni LED armatürler ile değiştirildi. Bu sayede, 893.000 kWh tasarruf sağlandı ve bu rakam Ümraniye Belediyesi’nin toplam aydınlatma grubu içerisinde yüzde 67’sine, toplam elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 13’üne denk geliyor. Proje ile ayrıca 485.256 kg CO2 salınımı da engellenmiş oldu.”

Yıllık yüzde 67 tasarruf

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “Proje ile Ümraniye Belediyemize çok ciddi anlamda tasarruf sağlamış olduk” açıklamasında bulundu. Başkan Yıldırım, “LED Aydınlatma dönüşüm projesi ile gerçekleştirildiğimiz anlaşmayla yıllık yüzde 67 tasarruf sağlamayı hedefl iyoruz. Öte yandan Enerji sektörü ile kamu iş birliğinde bir ilk olma özelliğine sahip olan ve 4 yıl boyunca geçerli olacak Enerji Performans Sözleşmesi Modelinde tüm yatırım Enerjisa Enerji’ye ait olduğu için anlaşma Ümraniye Belediyemize hiçbir ek maliyet getirmemektedir. Yapılan bu tasarruf içerikli anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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