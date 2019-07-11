0553 313 94 23

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ne, ESRI'den ödül

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar:- "Kullandığımız Coğrafi Bilgi Sisteminin dünyada en başarılı örneklerden biri olarak seçilmesinden dolayı gurur duyuyorum"

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:40
Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ne, ESRI'den ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım firması olan ESRI tarafından "Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinin kapsadığı 14 ilde, 21 milyon nüfusa birbirinden farklı coğrafya, iklim ve demografik yapıya sahip büyük bir alanda hizmet veriyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tüm saha operasyonlarında ve özellikle Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı Suriyeli göçmenlerin yaşam alanlarına elektrik ulaştırırken kullanmakta olduğu coğrafi bilgi sistemleri ile ESRI tarafından ödüllendirildi.

Enerjisa dağıtım şirketleri, tüm saha operasyonlarını ve şebeke plan kararlarını alırken faydalandığı coğrafi bilgi sistemleri ile veri toplama, kontrol, veri doğrulama, analiz, güncelleme, kesinti, arıza, sorgulama, raporlama, iş emri, rota optimizasyonu, saha personeli ve operasyon araçları gibi önemli konuları takip edebiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ödülü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen törende ESRI Kurucusu ve Başkanı Jack Dangermond’dan aldı.

- Müşterilere hızlı ve doğru geri bildirim sağlayabiliyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar, 3 bölgede birbirinden farklı coğrafi yapılara sahip 14 ilde yürütmekte oldukları çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin hayati öneme sahip olduğunu ve söz konusu yazılım programını kullandıkları alanları gün geçtikçe çoğalttıklarını belirtti.

Sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak için teknoloji yatırımlarını ve Ar-Ge faaliyetlerimizi yoğun biçimde sürdürdüklerini aktaran Pınar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şebeke güvenliğini artırmak, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmak, şebekeyi etkili bir şekilde yönetmek, kritik envanterin bakımını planlamak, yönetim kontrolü sağlamak amacıyla kullandığımız Coğrafi Bilgi Sisteminin dünyada en başarılı örneklerden biri olarak seçilmesinden dolayı gurur duyuyorum.

Coğrafi Bilgi Sistemimiz sayesinde şebeke bağlantı bilgisi ile arıza kaynağını doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor, şebeke bağlantı modeli ile çağrı merkezi sürecini geliştirebiliyor, müşterilere hızlı ve doğru geri bildirim sağlayabiliyor, müşteri ve envanter bazlı tutulan kesinti bilgilerinin doğru ve etkin analizlerini gerçekleştirebiliyor ve bakımları bu kapsamda planlayabiliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:40
  1. Enerjisa Dağıtım Şirketleri
  2. ESRI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir dünya sahnesinde
    1. İzmir dünya sahnesinde
    2. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    3. Afrin'de patlama! Ölüler var
    4. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    5. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    6. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    7. Türk kirazı Çin seddini aştı
    8. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    9. "Ya AB gerekli adımları atmalı ya da..
    10. Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu
    11. İşte arananlar listesinde etkisiz hale..
    12. Smartwings uçağı Budapeşte’de acil..
    13. Bolu’da kaçak sigara, içki ve..
    14. Salihli eylül ayında doğalgaz..
    15. Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı!..
    16. Uzunlu Belediye Başkanı işçi gibi..
    17. Avrupa borsaları
    18. Evinden 115 parça tarihi eser çıktı
    19. Vali Demirtaş, Yeşilbağlar..
    20. Erzurum halkı tepkili
    21. TOKİ’den alınan ev borç bitene kadar..
    22. Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 5 kişi..
    23. Arnavutköy’de araba tekerleği küçük..
    24. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    25. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    26. Muğla’da yeni bir orman yangını evleri..
    27. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi..
    28. İran'da 2 devrim muhafızı öldürüldü
    29. Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü,..
    30. Gün’den Yaz Dönemi Destekleme ve..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!