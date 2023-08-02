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Ekonomi Enerjinin üssü Türkiye: Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır TPAO için sıraya girdiler! Önemli görüşme, tarihi petrol teklifi
Ekonomi

Enerjinin üssü Türkiye: Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır TPAO için sıraya girdiler! Önemli görüşme, tarihi petrol teklifi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 14:20:00 - 2023-08-02 14:29:32
Enerjinin üssü Türkiye: Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır TPAO için sıraya girdiler! Önemli görüşme, tarihi petrol teklifi

Türkiye'nin küresel enerjide merkez üs olma stratejisi sürüyor. Bir çok ülkeden milyonlarca dolarlık işlem yapmak için sıraya girdiler. Malezya ve Brezilya ile de görüşmeler devam ediyor. Petrol ve dev maden rezervleri ile tanınan ülkelerden TPAO müthiş bir teklif geldi. Orta Doğu ülkeleri Türkiye'ye yöneliyor

Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır... TPAO için sıraya girdiler

Türkiye'nin küresel enerjide merkez üs olma stratejisi sürüyor. Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır gibi ülkeler petrol saha hizmetleri, depolama, petrol ve petrol ürünleri ticareti, taşımacılık ve baz istasyonları kurma konularında TPAO'nun deneyiminden faydalanmak istiyor. Malezya ve Brezilya ile de görüşmeler devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya'dan başlayarak Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz yataklarını işleten ülkeler, TPAO'nun altyapısını ve Türkiye'nin Batı'nın enerji kapısı olma özelliğini değerlendirmek istiyor.

CEZAYİR, LİBYA, İSRAİL VE MISIR... TPAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türkiye'nin alandaki deneyimi, bilgi birikimi ve teknolojik kapasitesi, özellikle Orta Doğu ülkelerini Türkiye'ye yöneltiyor. Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır gibi ülkeler petrol saha hizmetleri, depolama, petrol ve petrol ürünleri ticareti, taşımacılık ve baz istasyonları kurma konularında TPAO'nun deneyiminden faydalanmak istiyor. Malezya ve Brezilya ile de görüşmeler devam ediyor.

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