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‘Enerjinin tarihini yeniden yazacağız’

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yeni Türkiye”nin inşa edildiğini belirterek, “Enerjinin tarihini yeniden yazacağız” dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 11:44
‘Enerjinin tarihini yeniden yazacağız’

 Buğra Kardan  Kırklareli 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akdeniz’de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek” dedi.

Bakan Dönmez Kırklareli’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen iftardaki konuşmasında, bölgede yapılan çalışmaların önemine değindi.

Yapılan çalışmalarla “Yeni Türkiye”nin inşa edildiğini belirten Dönmez, “Enerjinin tarihini yeniden yazacağız” dedi. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz. Millet olarak hep ne diyoruz, ‘Biz bitti demeden bitmez.’ Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

“Yavuz, temmuzda sondaja hazır duruma gelecek”

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda sondaja planlandığı gibi devam ettiğini aktardı.

Dönmez, diğer derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un da teknolojik geliştirme ve iyileştirme çalışmaların sürdüğünü, onun da haziran ayı içinde yeni görev alanına gönderileceğini dile getirdi.

Yavuz’un, temmuzda sondaja hazır duruma geleceğini anlatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

Böylece Doğu Akdeniz’de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak. Her zaman söylediğimiz gibi bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz’de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk.

Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru ve refahı ve kalkınması için kullanmak. Akdeniz’de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek.

Çeşmekolu 2’de ilk sondaj başladı

Bakan Fatih DönmezTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan ankonvansiyonel (kayagazı) doğalgaz arama kuyusu Çeşmekolu 2’de ilk sondaja start verdi. Dönmez, “Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. 160 günlük iş programımız var” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:44
  1. Kırklareli
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü
  4. Yeni Türkiye
  5. Milli Enerji ve Maden Politikası
  6. Fatih Sondaj Gemisi
  7. Doğu Akdeniz
  8. Finike-1 kuyusu
  9. sondaj
  10. sondaj gemisi Yavuz
  11. Bakan Fatih Dönmez
  12. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
  13. Kıbrıs

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