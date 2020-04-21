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Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

2020-04-21 09:19:01 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

İSTANBUL (AA) - Konya, Mersin ve Bursa'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Beyşehir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Konya'nın Beyşehir ilçesi sınırlarında yer alan bazı taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Mersin'de tesis edilecek Mut Zeytinlik-Dağpazarı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlar da pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı için Bursa sınırlarındaki bazı taşınmazlar da, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

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