Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar; başvurularını e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde yayımlanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

Başvurular 01.03.2023 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 15.03.2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana başvuracak lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

İlana başvuracak ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız