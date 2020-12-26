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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | İş arayan vatandaşlar her gün mesleklerine uygun güncel ilan olup olmadığını araştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara'da görevlendirmek üzere 20 uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başladı mı? | Enerji Bakanlığı açık ilanlar | Ankara güncel iş ilanları

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:24:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı

İş arayanlar neredeyse her gün kendilerine uygun ilanlar olup olmadığını araştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 8. ve 9. dereceden 20 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın personel alımı yapacağı 26 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 8. ve 9. dereceden 20 uzman yardımcısı alacak. Adayların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekiyor.

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacak. Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinde yayınlanacak.

UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI VE SINAVI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

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