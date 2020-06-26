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Aktüel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'yi havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:18:26 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'yi havadan inceledi

MERSİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) helikopterle havadan inceledi.

Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile ilk olarak helikopterle inşaat çalışmalarını havadan izledi. Daha sonra santral inşaatını gezen Dönmez, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemede, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdürü Halil İbrahim Dere de hazır bulundu.

Dönmez, ziyareti esnasında bazı işçilerle fotoğraf çektirdi.

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