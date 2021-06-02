Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 25 milyar avroluk dev yatırımı duyurdu
Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizin enerji sektöründe son 18 yıldaki yeniden yapılanma ve serbestleşme sürecinde, Alman enerji şirketleri ve finans kurumları, teknolojilerini, uzmanlıklarını ve bilgilerini ülkemize getirerek önemli rol oynamışlardır. Bu şirketler, ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.
"25 milyar avro yatırım ve 15 binin üzerinde istihdam"
Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin enerji sektöründe son 18 yıldaki yeniden yapılanma ve serbestleşme sürecinde, Alman enerji şirketleri ve finans kurumları, teknolojilerini, uzmanlıklarını ve bilgilerini ülkemize getirerek önemli rol oynamışlardır. Bu şirketler, ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır"