Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Aksaray’a geliyor AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesinin temelini atmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray’a geleceğini bildirdi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesinin temelini atmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray’a geleceğini bildirdi.

İl Başkanı Altınsoy, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in 29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceği Aksaray ziyaretinde ilk olarak valiliği ziyaret edeceğini söyledi. Bakan Dönmez’in buradaki ziyaretlerinin ardından Sultanhanı ilçesine hareket edeceğini kaydeden Başkan Altınsoy, “Enerji Bakanımız Dönmez, Sultanhanı ilçesinde 2011 yılının Haziran ayında temel atılan ve inşaat çalışmaları hedeflenen program dahlinde devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde Genişletme Projesinin temelini atacak. Yapılacak olan çalışmanın şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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