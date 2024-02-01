Enerji şirketi yaptığı dev anlaşmayı bu sabah paylaştı: 11.715.000 dolarlık anlaşma

Yeo Teknoloji̇ Enerji̇ Ve Endüstri̇ A.Ş. yeni anlaşmasını duyurdu. Anlaşma yapıldığı günün kurundan KDV dahil 4.197.70.474 TL.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile bir müşterisi arasında proje geliştirme, güneş enerjisi santrali kurulumu ve devreye alma hizmetlerini kapsayan USD 11.715.000+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışında, son zamanlarda enerjideki arz-talep dengesinin bozulması ile bu alandaki anahtar teslim kurulum faaliyetlerine ağırlık vermiştir.

Odağımıza mühendislik, tedarik ve kurulum işlerinin yanısıra, proje geliştirme hizmetlerini de ekleyerek sektöre katma değerli ve inovatif çözümler sunmaya devam etmekteyiz.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz Proje geliştirme&anahtar teslim kurulum hizmeti paketi; tesisler için uygun arazilerin bulunması, çağrı mektuplarının alınması, çed raporlarının hazırlanması, tüm izin ve ruhsatlarının alınmasını ile mühendislik, ürün seçimi ve tedariği ve anahtar teslim kurulumunu kapsamaktadır.

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