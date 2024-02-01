  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar TB2 SİHA'ları düşürmek için silah aldıklarını duyurdular

Korsan taşımacılıkta yüzde 700’lük artış... İşte korsan taşımacığın cezası... Cezalara rağmen durdurulamadı...

ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri neden satmaya çalıştığı ortaya çıktı! 200 milyonluk soygun planı

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Pazartesi açıklanacak...

Selçuklu sultanlarının kemikleri DNA testi ile incelendi… Bilinenin aksine sonuçlar çıktı... Ölüm nedenleri hayrete düşürdü

Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya

Gazze'de temiz su sıkıntısı: Ölüm kalım meselesi!

CHP’nin Bodrum ‘adayı’ krize neden oldu!

Yabancıların vazgeçemediği iller belli oldu! İranlılar bu şehire bayılıyor

Türk futbolu bunu hak etmiyor! Beşiktaş yenilgi serisinde, başkan Gezi mahkemesinde
Ekonomi Enerji şirketi yaptığı dev anlaşmayı bu sabah paylaştı: 11.715.000 dolarlık anlaşma
Ekonomi

Enerji şirketi yaptığı dev anlaşmayı bu sabah paylaştı: 11.715.000 dolarlık anlaşma

Yeniakit Publisher
2024-02-01 23:15:00 - 2024-02-01 23:27:19
Enerji şirketi yaptığı dev anlaşmayı bu sabah paylaştı: 11.715.000 dolarlık anlaşma

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., proje geliştirme, güneş enerjisi santrali kurulumu ve devreye alma hizmetlerini kapsayan 11.715.000 dolarlık anlaşma imzaladı. Şirket, sektöre katma değerli çözümler sunmayı sürdürüyor...

Yeo Teknoloji̇ Enerji̇ Ve Endüstri̇ A.Ş. yeni anlaşmasını duyurdu. Anlaşma yapıldığı günün kurundan KDV dahil 4.197.70.474 TL.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile bir müşterisi arasında proje geliştirme, güneş enerjisi santrali kurulumu ve devreye alma hizmetlerini kapsayan USD 11.715.000+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışında, son zamanlarda enerjideki arz-talep dengesinin bozulması ile bu alandaki anahtar teslim kurulum faaliyetlerine ağırlık vermiştir.
Odağımıza mühendislik, tedarik ve kurulum işlerinin yanısıra, proje geliştirme hizmetlerini de ekleyerek sektöre katma değerli ve inovatif çözümler sunmaya devam etmekteyiz.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz Proje geliştirme&anahtar teslim kurulum hizmeti paketi; tesisler için uygun arazilerin bulunması, çağrı mektuplarının alınması, çed raporlarının hazırlanması, tüm izin ve ruhsatlarının alınmasını ile mühendislik, ürün seçimi ve tedariği ve anahtar teslim kurulumunu kapsamaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

NASA, Europa Clipper uzay aracına gerekli aygıtları ekledi!
NASA, Europa Clipper uzay aracına gerekli aygıtları ekledi!

Dünya

NASA, Europa Clipper uzay aracına gerekli aygıtları ekledi!

Lahey'de Rusya'ya yeni beraat kararı okundu! Rusya için zafer, Ukrayna için 'acı bir yenilgi'
Lahey'de Rusya'ya yeni beraat kararı okundu! Rusya için zafer, Ukrayna için 'acı bir yenilgi'

Dünya

Lahey'de Rusya'ya yeni beraat kararı okundu! Rusya için zafer, Ukrayna için 'acı bir yenilgi'

Reuters duyurdu: Türkiye'den dikkat çeken savaş uçağı Eurofighter açıklaması
Reuters duyurdu: Türkiye'den dikkat çeken savaş uçağı Eurofighter açıklaması

Gündem

Reuters duyurdu: Türkiye'den dikkat çeken savaş uçağı Eurofighter açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23