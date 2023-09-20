Enerji Şirketi milyonlarca değerinde yatırım kararı aldı: Güneş enerjili üretimi için hedef aldı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), %60 bağlı ortaklığı olan PEAK PV SOLAR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.’ye bağlı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve Selva Gıda Sanayi A.Ş. arasında güneş paneli tedarikine yönelik sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

ENERJİ ŞİRKETİNİN HEDEFİ!

Sözleşmelerin vergiler hariç toplam bedeli 5.914.228 ABD Doları (güncel baz USD/TL kuru ile 159.908.895 TL) olarak belirlendi. Sözleşmelerin güneş enerjisi üretimi ve tüketimi açısından önemli olduğu ifade edildi.

KAP Açıklaması

"Şirketimizin %60 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı PEAK PV SOLAR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.’ ye bağlı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve Selva Gıda Sanayi A.Ş., güneş paneli tedarikine yönelik sözleşmeler imzalamıştır.

Sözleşmelerin vergiler hariç toplam bedeli 5.914.228, -USD’dir. (Beşmilyondokuzyüzondörtbinikiyüzyirmisekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşmelerin vergiler hariç toplam bedeli 159.908.895, -TL’dir.)