Enerji sektöründe satın alma ve birleşme hareketliliği sürecek

Buna göre, Baymina Enerji AŞ, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile Gazko Enerji Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün doğrudan, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji AŞ’ye devredilmesine izin verildi. Baymina Enerji AŞ bünyesinde, Ankara’da 2004’te ticari faaliyete başlayan 770 megavat kurulu gücünde Baymina Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali yer alıyor.

Ahlatçı Yatırım, Türkiye’nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji AŞ’yi satın almak üzere görüşmelerini tamamladı ve bağlayıcı teklif veren tek şirket oldu.

İngiltere merkezli portföy yatırım şirketi Actis Capital ise Türkiye’deki bir elektrik dağıtım şirketinin çoğunluk hissesini satın almak üzere görüşmelerini sürdürüyor. Dünyada 50 ülkede faaliyet gösteren yatırım şirketinin 19 milyar dolar aktif büyüklüğü bulunuyor. Söz konusu satın alma ve birleşme işlemlerinin gelecek birkaç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, geçen yılın son haftasında Tokat’ta yer alan 32 megavatlık rüzgar enerjisi santrallerini işleten Bereketli RES’in yüzde 100 hissesi, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yüzde 100 iştiraki olan Deniz RES Enerji Yatırımları AŞ’ye satıldı.

2020’de enerjide 509 milyon dolarlık satın alma ve birleşme gerçekleşirken, geçen yıl enerji sektöründeki en büyük satın alma ve birleşme işlemi OYAK’ın Total ve M Oil’i satın alması oldu. Bu işlemin değeri 450 milyon dolar olarak açıklandı.