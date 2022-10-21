Enerji sarfiyatında büyük rol oynuyor! Eski pompalara için devlet desteği

Yeni Akit Ankara

Pompalar, dünya genelindeki enerji tüketiminin yüzde 20’sinden sorumlu. Eski pompaların, yüksek verimli pompa sistemleri ile değişimi ise pompaların dünyadaki elektrik tüketimindeki payını yüzde 40’lara varan oranlarda düşürüyor. Üstelik eski pompaları, verimlilik artırıcı projeler kapsamında ve devlet desteği ile yenilemek mümkün.

Bir pompa üretim şirketinin yöneticisi olarak görev yapan Cem Hanedanoğlu, iklim krizi ile mücadelede pompa sistemlerinin rolüne dikkat çekerek, renovasyon kapsamında sağlanacak avantajlara vurgu yaptı. Nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi hızla artıyor. Artan enerji tüketimine paralel olarak binalardan endüstrilere birçok alanda enerji tasarrufu sağlayan, verimli sistemlere geçiş yapmak büyük önem taşıyor. Pompa sektörü de enerji verimliliği yüksek olan sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Pompaların dünyadaki enerji tüketimindeki payı yüzde 20

Binalarda ve endüstride ki ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde, altyapı, su temini ve atık su uygulamalarında kullanılan eski pompalardan kaynaklı enerji tüketimi, dünya genelindeki enerji tüketiminin yüzde 20’sine denk geliyor.

Devlet desteği nasıl alınıyor?

“Eski pompaların, yüksek verimli pompa sistemleri ile değişimi, pompaların dünyadaki elektrik tüketimindeki payını yüzde 40’lara varan oranlarda düşürüyor. Bu nedenle kullanım ömrünü tamamlayan pompa sistemlerinin renovasyon kapsamında yenilenmesini öneriyoruz. Renovasyon projeleri için devlet destekleri de bulunuyor. Bu kapsamda; 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılması”na dair yönetmelik, endüstriyel tesislerde “verimlilik artırıcı proje”lerin (VAP) uygulanmasını destekliyor. Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, “verimlilik artırıcı proje (VAP)” olarak kabul ediliyor. 2011 yılından bugüne kadar 571 işletme, bu destekten yararlanarak hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.