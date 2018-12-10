THY- Euroleague
0553 313 94 23

Enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de Çevril ve Kuşçu mahallelerinin elektriğini keserek, enerji nakil kablosunu çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:55
Enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Çevril mahallesinde meydana gelen olayda, N.S ve K.S'nin, mahallede bulunan 1200 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunu çaldığı belirlendi.

Aynı gün Kuşçu Mahallesi'nde de enerji nakil kablosunu çalarken yakalanan 2 kişi sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Akraba oldukları öğrenilen 2 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:55
  1. Kayseri
  2. Enerji nakil kablosu
  3. hırsızlık
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(Fransa'daki eylemler) Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi aynı şekilde yayınlayın"
    1. Erdoğan: "(Fransa'daki eylemler) Gezi..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    4. Erdoğan: "Gezi eylemlerinde insan..
    5. Büyükkılıç vatandaşlarla kucaklaşıyor
    6. TTK'ya bin 500 işçi alımı
    7. ANALİZ - Türkiye-Venezuella..
    8. Albayrak: "Türkiye, küresel..
    9. "Yemen için harekete geçilmeli"
    10. Villarreal'de Calleja dönemi sona erdi
    11. 80 yaşında yaptığı kan dondurdu: "Ne..
    12. Albayrak: "Büyüme rakamları (Türkiye..
    13. ABD-Çin arasında kritik gelişme! 1..
    14. Düşürdüğü telefonunu almaya gelince..
    15. Başkan Erdoğan konuşuyor
    16. Nijerya'da yetersiz beslenmeden 3 ayda..
    17. Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen..
    18. İngiliz ekonomisi hız kesti
    19. Türkiye ve Azerbaycan tarımsal iş..
    20. Akhisarspor-Standard Liege maçını..
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!