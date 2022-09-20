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Dünya Enerji krizi Almanya'yı fena vurdu! Hastanelerin yüzde 40'ı tehlike altında
Dünya

Enerji krizi Almanya'yı fena vurdu! Hastanelerin yüzde 40'ı tehlike altında

Almanya'da hastanelerin yaklaşık yüzde 40'ının artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 20:41:00 -
Enerji krizi Almanya'yı fena vurdu! Hastanelerin yüzde 40'ı tehlike altında

 

Alman Hastaneler Birliği tarafından yapılan araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Nordkurier gazetesine verdiği demeçte, kliniklerin artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Gass, durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Ayrıca araştırmada hastanelerin yüzde 60'ının şimdiden finansal olarak alarm durumuna geçtiği kaydedildi.

Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar avroya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.

 

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