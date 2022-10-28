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Dünya Enerji krizi İngiltere'yi vurdu! Okul önlemi ise şaşırtacak cinsten
Dünya

Enerji krizi İngiltere'yi vurdu! Okul önlemi ise şaşırtacak cinsten

Enerji krizi ile boğuşan İngiltere'de okullarda haftanın dört günü eğitim verilmesi önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 02:34:00 - 2022-10-28 02:36:26
Enerji krizi İngiltere'yi vurdu! Okul önlemi ise şaşırtacak cinsten

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor. İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı.

Enerji tasarrufu isteniyor

İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetlere dikkati çekti. Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

Velilerden eleştiri

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

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