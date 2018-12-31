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Enerji ithalatı faturası yüzde 2,6 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 3 milyar 449 milyon 19 bin dolar oldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 10:22
Enerji ithalatı faturası yüzde 2,6 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 3 milyar 449 milyon 19 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 449 milyon 19 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın kasım ayında bu rakam 3 milyar 540 milyon 90 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,6'lık azalış oldu.

Öte yandan, kasımda ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,21 azalarak 1 milyon 139 bin 27 tona düştü.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 10:22
  1. enerji
  2. enerji ithalatı
  3. TÜİK

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