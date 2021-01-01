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Ekonomi Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 24,8 azaldı
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 24,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:19:00 -
Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 24,8 azaldı

Dış ticaret açığı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 yükselerek 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı. İthalatın 2 milyar 534 milyon 493 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu. Geçen yılın kasım ayında bu rakam 3 milyar 369 milyon 893 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 24,8 azaldı.

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