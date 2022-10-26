Enerji hedefleri belli oldu

Bu projenin devreye girmesiyle Türkiye’nin toplam yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Faaliyetler hızlandı

Programa göre doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda merkez nüfusu en az 15 bin olan ilçelere ve belirli kriterler taşıyan organize sanayi bölgelerine doğal gaz ulaştırılması çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak toplam 4 bin 800 megavatlık Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde ilk ünitenin 2023’te, kalan ünitelerin ise birer yıl arayla 2026’ya kadar tamamlanması amaçlanıyor.

10.9 milyar dolarlık verimlilik yatırımı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamındaki eylemler için 2023’e kadar 10.9 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor. Karadeniz’de 2020 ve 2021’de 540 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. Burada doğal gaz üretiminin ise 2023’te gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara hız veriliyor. Bu kapsamda tespit kuyularının açılması, deniz tabanı yüzey tesisi ve iletim sistemleri kurulumu, kara yüzey alanları inşası ve malzeme temini gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor. Ayrıca 2023’te en az bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenlenmesi öngörülüyor.