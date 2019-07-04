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"Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" Paneli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar:- "Biz yakın coğrafyamızda, kendi karamızda ve denizlerimizdeki aramalara odaklandık"- "Doğu Akdeniz denkleminde eğer Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne katkı yapacak birşey varsa biz oraya katkı yapmaya hazırız"

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
"Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" Paneli

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yakın coğrafyasında, kendi kara ve denizlerindeki hidrokarbon aramalarına odaklandığını belirterek, "Doğu Akdeniz denkleminde eğer Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne katkı yapacak bişey varsa biz oraya katkı yapmaya hazırız." dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" panelinde yaptığı konuşmada, amaçlarının tüketicilere enerjiyi kaliteli, yeterli, sürekli, uygun fiyatlı ve çevreyle uyumlu bir şekilde sunmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son 10 yılda enerjide yıllık ortalama 44 milyar dolar fatura ödediğini anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin elektrik iletim sistemini, doğal gaz iletim sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Dünyada LNG’nin, doğal gazın öne çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer sizin altyapınız buna uygun değilse, yani o LNG’yi alabilecek gazlaştırma terminalleriniz yoksa, dünyadaki bu furyayı ıskalayabilirsiniz. Bunun için Türkiye çok hızlı bir şekilde 3 yılda iki yeni gazlaştırma tesisini altyapısına katmış oldu. Doğal gaz yer altı depolama kapasitesini hızlı bir şekilde artırmaya gayret etti. Bunun yanında, kaynak ve rota çeşitliliği yaptı."

- "Arz güvenliğine katkı sağlayacak projelere açığız"

Bayraktar, bugün Türkiye’de hemen her gün konuşulan bir konunun Doğu Akdeniz olduğunu belirterek, Türkiye’nin ham petrolünün yüzde 92’sini ve doğal gazının neredeyse tamamını ithal ettiğini anımsattı.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması için bu oranın azaltılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye Petrolleri'nin Afrika’da herhangi bir yerde doğal gaz bulduğunu varsayalım. Bu gazın dünya piyasalarıyla buluşması ile alakalı bir soru işareti var. Eğer bu ülkenin yeterince talebi yoksa, o gazı siz dünya piyasalarına nasıl ulaştıracaksınız? LNG'de Avustralya, ABD geliyor, Katar daha da büyüyerek geliyor. Bunlarla rekabet etmeniz lazım. Dolayısıyla biz yakın coğrafyamızda, kendi karamızda ve denizlerimizdeki aramalara odaklandık. Buradan çıkarılabilecek değerlerin Türkiye veya dünya piyasalarına ulaştırılması son derece kolay."

Bayraktar, Türkiye'nin arz güvenliğine katkı sağlayacak bütün ekonomik projelere açık olduğunu vurgulayarak, "Bölgesel arz güvenliği ile Türkiye dediğimizde, aslında Avrupa'nın arz güvenliğinden bahsetmiş oluyoruz. Bu uluslararası projeler, bölgesel çatışmaların çözümüne, bölgesel açmazların çözümüne katkı sağlayacaksa bunu destekleriz. Doğu Akdeniz denkleminde eğer Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne katkı yapacak birşey varsa biz oraya katkı yapmaya hazırız." dedi.




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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
  1. “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” paneli
  2. enerji
  3. enerji güvenliği
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar

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