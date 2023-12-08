Enerji devinden beklenmedik karar! Fethiye'de otel yaptırıp bu kez turizm işine giriyorlar

Elektrik üretim şirketi faaliyet alanını ve gelir çeşitliliğini artırmak için 23 milyon dolarlık otelle turizme giriyor.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Muğla’nın Fethiye ilçesinde üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel yapacağını açıkladı. Otelin yatırım bütçesi 23 milyon dolar olarak belirlendi.

Fethiye'de üst segment otel yapacak

KAP’ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve grubumuzun gelir çeşitliğinin artırılmasına yönelik olarak Turizm Yatırımları alanlarındaki yatırım fırsatlarının araştırılıp değerlendirilmesi ve uygun yatırımların yapılmasına dair olarak Türkiye ve yurtdışında çeşitli alternatif yatırım fırsatları 28.11.2022'deki özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere değerlendirilmiştir.

İlk etapta Muğla'nın Fethiye İlçesinde üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel yapılacak. Toplam yatırımın bütçesi 23 milyon dolar olup, yatırımın özkaynaklar ve elde edilecek serbest nakit akışından karşılanması hedeflenmektedir.

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Şirketin 05.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile söz konusu yatırım alternatiflerinin incelenmesi ve yatırım projesinin değerlendirilmesi süresi boyunca şirketin meşru çıkarlarının korunması, faaliyetin bilançodaki büyüklüğü ve pazardaki rekabet ortamını dikkate alınarak turizm çalışmalarına yönelik açıklamaların II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ Md.6 kapsamında projenin netlik kazanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiş olup, bu açıklama itibariyle ilgili erteleme ortadan kalkmıştır.”