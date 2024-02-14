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Ekonomi Enerji devi Shell 7 Hidrojen istasyonu kapatıyor! Kararı aldığı açıklandı! Bakın neden oldu: İlginç savunma
Ekonomi

Enerji devi Shell 7 Hidrojen istasyonu kapatıyor! Kararı aldığı açıklandı! Bakın neden oldu: İlginç savunma

Yeniakit Publisher
2024-02-14 20:26:00 - 2024-02-14 20:26:52
Enerji devi Shell 7 Hidrojen istasyonu kapatıyor! Kararı aldığı açıklandı! Bakın neden oldu: İlginç savunma

Araçlar için çok önemli olan şirketlerden olan Enerji devi Shell, Kaliforniya'daki 7 hidrojen istasyonunu kapatma kararı aldı. Nedeni ise şöyle;

Shell, Kaliforniya’da faaliyet gösteren 7 hidrojen istasyonunu kapatma kararı alarak, hidrojenle çalışan otomobil pazarına önemli bir darbe vurdu. Hidrojen yakıt hücreli araçlar için önemli bir altyapı sağlayan Shell, Hidrojen Yakıt Pili Ortaklığı (H2FCP) kapsamında işlettiği Kaliforniya’daki 55 perakende hidrojen istasyonundan 7’sini kapatma kararıyla sektörde dikkat çekti.

Shell, Kaliforniya’da faaliyet gösteren 7 hidrojen istasyonunu kapatma kararı alarak, hidrojenle çalışan otomobil pazarına önemli bir darbe vurdu. Hidrojen yakıt hücreli araçlar için önemli bir altyapı sağlayan Shell, Hidrojen Yakıt Pili Ortaklığı (H2FCP) kapsamında işlettiği Kaliforniya’daki 55 perakende hidrojen istasyonundan 7’sini kapatma kararıyla sektörde dikkat çekti.Shell Hydrogen Başkan Yardımcısı Andrew Beard, istasyonların kapatılma sebebini, hidrojen tedariğindeki zorluklar ve diğer dış pazar faktörleri olarak açıkladı. Hidrojen teminindeki sıkıntılar, güvenlik sorunları ve sürekli arıza durumları, ABD’de faaliyet gösteren hidrojen istasyonlarının tam kapasiteyle çalışmasını engelliyor.

Bu duruma ek olarak, hidrojen yakıt hücreli araçlara olan talebin düşük olması, hidrojenin maliyeti ve istasyon kurma işlemlerinin pahalılığı gibi faktörler, hidrojenli araç pazarının geleceğiyle ilgili belirsizlikleri arttırıyor.

Shell‘in bu radikal adımı, hidrojenle çalışan araçların geleceğine dair endişeleri arttırırken, enerji sektöründe lider bir şirketin bu alandan çekilmesi, hidrojenli araç pazarının zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Bu gelişme, sektördeki diğer paydaşları da etkileyerek, hidrojenli araç teknolojisinin nasıl evrileceği konusunda daha fazla soru işareti yaratıyor.
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