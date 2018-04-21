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Enerji Bir-Sen 4/C-4/B geçişini yargıya taşıdı

Enerji Bir-Sen Genel Merkezi, 4/C’den 4/B’ye geçişlerin eşitlik ilkesine aykırı yapıldığı iddiasıyla konuyu yargıya taşıdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:07
Enerji Bir-Sen 4/C-4/B geçişini yargıya taşıdı

YENİ AKİT / ANKARA

Enerji Bir-Sen Genel Merkezi, 4/C’den 4/B’ye geçirilen personelin aynı statüdeki mevcut personelden farklı değerlendirilerek istihdam edilmesinin eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı.

Enerji Bir-Sen’den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde, “Yıllardır kanayan bir yara haline gelen 4/C’lilerin durumu 30 Mart 2018’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile şekillenmiş oldu. Uzun bir bekleyişin ardından açıklanan kararnamede yapılan değişiklikler 21 bin 4/C personeli için beklenenin aksine tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. Aynı iş yerinde karşılıklı masalarda çalışan, aynı işi yapan iki farklı statüdeki personelin arasındaki mali ve sosyal uçurumu kapatması beklenen kararnamenin yüzdelik zam ile sınırlı kalması, sorunların olduğu gibi devam edecek olması geçiş yapacak personel için yetersiz kalmıştır. Anayasa’da açıkça ifade edilen eşitlik ilkesi ile bağdaşmayan maddelerde; Mevcut 4/B personeli maaşlarını peşin olarak alırken, 4/C’den geçiş yapan personel işçiler gibi maaş yerine ücret almaya devam edecektir. Anayasa’nın eşitlik ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bu maddelerin bir an önce durdurulup hakkaniyet içerisinde tekrar düzenlenmesi elzemdir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:07
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