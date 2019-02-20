0553 313 94 23

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Azerbaycan’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
Enerji Bakanı Fatih Dönmez Azerbaycan’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Cumhurbaşkanı’na ileten Bakan Dönmez, Türkiye’nin başından beri Güney Gaz Koridoru projesi konusunda Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.


Güney Gaz Koridoru projesinin uygulanmasına başarıyla devam edildiğini vurgulayan Dönmez, TANAP projesinin ve STAR Petrol Rafinerisi’nin açılışını hatırlatarak, söz konusu projelerin gelecekte de devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la imzalanan TANAP projesi ile bu projenin temelini attıklarını vurgulayan Aliyev, bu projenin tarihi önemini kaydetti. Aliyev, bu projenin Türkiye ile birlikte kısa bir zamanda tamamlanmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, enerji alanı da dahil olmak üzere tüm alanlarda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çok iyi sonuç verdiğini belirterek, yeni hat üzerinden Türkiye’ye 1 milyar metreküpten fazla gaz taşındığını belirtti.


STAR petrol rafinerisinin başlatılmasının önemini vurgulayan Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite-belediye işbirliği ile mezunlara iş kapısı aralanıyor
    1. Üniversite-belediye işbirliği ile..
    2. Göz kapağı düşüklüğü büyük küçük ayırt..
    3. Halk oyunları şampiyonları belli oldu
    4. TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına..
    5. Hapishanede çok kitap okuyan mahkum..
    6. Mersin'de feci kaza! Ölüler ve..
    7. Askere sosyal medya yasağı
    8. Bilecik’te CHP’nin adayı rakiplerini..
    9. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş,..
    10. Su ürünleri ve hayvansal mamullerde..
    11. Hatay’da 34 kaçak göçmen yakalandı
    12. Palu ailesinden kan donduran..
    13. GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki..
    14. Hatay’da 3 kadın cesedi bulundu
    15. Öncüpınar Sınır Kapısının demir..
    16. Bir yılda 233 yangına müdahale eden..
    17. Bozbey’den Karacabey çıkarması
    18. ‘Sessiz Patiler’ doğa yürüyüşünde
    19. Okullarda kodlama ve robotik atölye..
    20. İYİ Parti Mersin yönetiminden..
    21. Döşemealtı’na devlet hastanesi
    22. Palancıoğlu Yeniköy’de Site..
    23. Van’da kaçak sigara operasyonu
    24. Psikiyatri hemşireleri belgelerini aldı
    25. MHP’li başkan adayı Bıyık..
    26. Kocamaz: “Hiç kimse maddi karşılığını..
    27. Başkan Uysal SP adayını kabul etti
    28. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri..
    29. Yaralı keklik tedavi altına alındı
    30. Almanya’da yolcu gemisiyle yük gemisi..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı