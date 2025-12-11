  • İSTANBUL
Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu! Türkiye enerjide zirveye koşuyor diyerek açıklama yaptı
Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu! Türkiye enerjide zirveye koşuyor diyerek açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu! Türkiye enerjide zirveye koşuyor diyerek açıklama yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği'ne (ERRA) ile ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Gönderdiği mesajda iddialı hedefi açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği'ne (ERRA) 25'inci kuruluş yıl dönümleri nedeniyle video mesaj gönderdi.

ERRA'nın Eski Başkanı ve Stratejik Danışma Kurulu'nun mevcut başkanı olan Bakan Bayraktar, enerji sektöründe ileriki yıllarda yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların enerji sistemlerine entegrasyonu gibi zorluklarla karşılaşılacağına dikkat çekerek, "Ancak iyi bir düzenleyici çerçeve sayesinde istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabilir, tüketicileri koruyabilir, yatırımcı nezdinde güven inşa edebilir, bilgi üretebilir ve inovasyonun önünü açabiliriz. ERRA; eğitim, karşılıklı öğrenme ve iyi düzenleme uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla bu düzenleyici kapasitenin inşasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle bu iş birliğine büyük önem veriyoruz ve ERRA'yı her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

