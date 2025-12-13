  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

Rusya ABD'yi rahatsız edecek açıklama yaptı: Hoşumuza gitmeyebilir! Rus lideri hedef alan ifadeler

SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi

Altın fiyatları uluslararası piyaslarda yine atağa geçti!

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı
Aktüel Gazze’ye yürek ısıtan destek
Aktüel

Gazze’ye yürek ısıtan destek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze’ye yürek ısıtan destek

Siirt Şirvan'da 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayı Gazze’deki çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı.

Siirt’in Şirvan ilçesinde yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği yaşandı. İlçe merkezinde okuyan 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, öğreticileriyle birlikte İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. İlçe Müftüsü Cumali Bütün, minikleri makamında karşılayarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

 

 

Öğrenciler, kendi küçük harçlıklarından biriktirdikleri bin 846 lirayı Gazze’deki akranlarına ulaştırılmak üzere müftülüğe teslim etti. Müftülük yetkilileri, bu iyilik adımının yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık taşıdığını belirtti. Miniklerin bu davranışı, paylaşmanın ve merhametin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Gazze’yi vuran Byron Fırtınası'nın bilançosu ağır: 12 kişi hayatını kaybetti 27 bin çadır yok oldu
Gazze’yi vuran Byron Fırtınası'nın bilançosu ağır: 12 kişi hayatını kaybetti 27 bin çadır yok oldu

Dünya

Gazze’yi vuran Byron Fırtınası'nın bilançosu ağır: 12 kişi hayatını kaybetti 27 bin çadır yok oldu

Gazze’de fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı
Gazze’de fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gündem

Gazze’de fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Hayrat Yardım Gazze’de Ameliyatlar Gerçekleştiriyor
Hayrat Yardım Gazze’de Ameliyatlar Gerçekleştiriyor

Aktüel

Hayrat Yardım Gazze’de Ameliyatlar Gerçekleştiriyor

İtalya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv protesto edildi: "Özgür Gazze" sloganları atıldı
İtalya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv protesto edildi: "Özgür Gazze" sloganları atıldı

Dünya

İtalya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv protesto edildi: "Özgür Gazze" sloganları atıldı

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı
Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Gündem

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23