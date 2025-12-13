Gazze’ye yürek ısıtan destek

Siirt’in Şirvan ilçesinde yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği yaşandı. İlçe merkezinde okuyan 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, öğreticileriyle birlikte İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. İlçe Müftüsü Cumali Bütün, minikleri makamında karşılayarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrenciler, kendi küçük harçlıklarından biriktirdikleri bin 846 lirayı Gazze’deki akranlarına ulaştırılmak üzere müftülüğe teslim etti. Müftülük yetkilileri, bu iyilik adımının yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık taşıdığını belirtti. Miniklerin bu davranışı, paylaşmanın ve merhametin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.