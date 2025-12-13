Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün mevcut borç durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Yapılan açıklamaya göre kulübün kısa vadeli borçları 3 milyar 792 milyon lira, uzun vadeli borçları ise 1 milyar 943 milyon lira olarak belirtildi.

Toplam borcun 3 milyar 698 milyon lira seviyesinde olduğu ifade edilirken, mali yapıya dair veriler spor kamuoyunun gündemine taşındı.

Trabzonspor’da ibra süreci tamamlandı! Yönetimden güven tazeleyen sonuç

Trabzonspor’da gerçekleştirilen genel kurulda kulüp yönetimi mali ve idari yönden oybirliğiyle ibra edildi. Yapılan oylamada delegelerin tamamının onay vermesi, mevcut yönetime duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendirildi. Alınan kararın ardından kulüpte yeni döneme ilişkin planlamaların hız kazanması bekleniyor.