  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

Rusya ABD'yi rahatsız edecek açıklama yaptı: Hoşumuza gitmeyebilir! Rus lideri hedef alan ifadeler

SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi

Altın fiyatları uluslararası piyaslarda yine atağa geçti!

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı
Spor FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza
Spor

FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.

Avrupa’dan iki ülke daha Dünya Kupası bileti aldı! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Avrupa’dan iki ülke daha Dünya Kupası bileti aldı! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Spor

Avrupa’dan iki ülke daha Dünya Kupası bileti aldı! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Bizim çocuklardan güzel haber
Bizim çocuklardan güzel haber

Spor

Bizim çocuklardan güzel haber

Donald Trump’a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
Donald Trump’a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi

Spor

Donald Trump’a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi

Dünya futbolunun tepesindeki ahlaksızları iyi tanıyın! FIFA ve UEFA başkanına İsrail terörü şoku
Dünya futbolunun tepesindeki ahlaksızları iyi tanıyın! FIFA ve UEFA başkanına İsrail terörü şoku

Spor

Dünya futbolunun tepesindeki ahlaksızları iyi tanıyın! FIFA ve UEFA başkanına İsrail terörü şoku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23