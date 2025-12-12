  • İSTANBUL
Son Haberler

ASELSAN tarafından geliştirildi, Ankara'da hizmete sundu: 3,5 milyar dolarlık sipariş aldı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretim kapasitesine sahip demişti! Dudak uçuklatan bedel

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!

CHP’li belediyelerde “Yakın Çevre Kıyağı” Liyakat zirveye çıktı! Erdem Atay isim isim açıkladı

İBB'den yüzde 200 zam

Hamas tünelde ayine bile izin vermiş! İşkenceci İsrail kendi kendini yalanladı

İlk duruşma tarihi belli oldu! Ekrem’in yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”
Altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Uluslararası piyasalarda yine atağa geçti

Altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Uluslararası piyasalarda yine atağa geçti

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Altında yükseliş gündem oldu. Son verilere göre gündemden düşmeyen gram ve çeyrek altının bu kez ciddi para çıkışına neden olduğu söyleniyor! Altın güncel fiyatlarını sorgulayan yatırımcıların yakın takibinde.. 12 Aralık 2025 altın fiyatları, uzman sözleri...

Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıklamasının ardından altın fiyatları sert atağa geçti. 5.800 TL bandında denge arayışındaki gram altın da ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti. Sabah saatlerinde 5. 876.399 TL'yi test ederek son 7 haftanın en yüksek seviyelerini gören gram altın öğle saatlerinde 5.950 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 17 Ekim'de 5.905 TL'yi görmüştü.

Cuma gününe dengeli bir seyirle girdi. Dolar kurundaki değişimler ve uluslararası piyasalarda Ons altının performansı, yurt içi piyasalardaki gram ve çeyrek altının fiyatını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın/ons fiyatı alışta 4.282,34 TL, satışta 4.282,91 TL seviyesinde gerçekleşti.

Gram altın fiyatı alışta 5.869,81 TL, satışta 5.870,58 TL oldu.

Cumhuriyet altını alışta 38.051,00 TL, satışta 38.468,00 TL’den işlem gördü.

Tam altın alış fiyatı 38.132,69 TL, satış fiyatı 38.893,85 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altını alışta 36.969,18 TL, satışta 37.667,44 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alış fiyatı 9.550,00 TL, satış fiyatı 9.645,00 TL’ye yükseldi.

Yarım altın alışta 19.146,00 TL, satışta 19.285,00 TL olarak açıklandı.

Ata altın alış fiyatı 38.327,14 TL, satış fiyatı 39.294,43 TL oldu.

14 ayar bilezik gramı alışta 3.230,54 TL, satışta 4.336,79 TL’den işlem gördü.

22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.345,13 TL, satış fiyatı 5.587,62 TL olarak duyuruldu.

Gremse altın alışta 92.914,27 TL, satışta 95.039,05 TL seviyesine çıktı.

Altın/ons TL bazında alış fiyatı 180.048,00 TL, satış fiyatı ise 180.106,00 TL olarak kaydedildi.

Yükseliş Yatırımcıların Radarında! Uzman sözleri

Gün içinde yaşanan sert hareketlilik sonrası altın piyasasında yönün nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Fiyatların seyrine ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanların yaptığı İlk belirlemelere göre ciddi altın alımı oluştu. Türkiye’de Trabzon, Rize, gibi iller yanı sıra birçok ilçede yoğun altın alımı gerçekleştiği gelen bilgiler arasında

 

 

 

 

 

 

 

 

ender

Altın fetocularda vatandaşta altın ne gezer altın sahipleri belli hergün altınla yatıp kalkan fetocular
