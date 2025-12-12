AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

AB Konseyi, Rusya Merkez Bankasının AB'deki dondurulmuş varlıklarının transferini yasaklama kararı aldığını duyurdu. Bu kararla birlikte, Rusya'nın AB ekonomisine yönelik tehdidi devam ettiği sürece, varlıkların ve rezervlerin Rusya'ya geri gönderilmesi engellenmiş oldu.

SÜRESİZ DONDURMA KARARI VE AMAÇLARI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Rusya'nın varlıklarını süresiz olarak hareketsiz hale getirme kararı aldı." ifadesini kullandı.

Tazminat Amacı: Kallas, 210 milyar avroluk bu varlığın, Rusya Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmediği sürece AB topraklarında kalacağını belirtti.

Siyasi Baskı: Karar, Rusya barış müzakerelerini ciddiye alana kadar bu ülkeye yönelik baskıyı artırmayı hedefliyor.

Olası Veto Riski Kalktı: Karar çerçevesinde, varlıkların dondurulması işlemini uzatmak için her 6 ayda bir gereken oy birliği süreci sona erecek. Böylece Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin uzatmayı reddetme riski ortadan kalkmış oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da kararı memnuniyetle karşılayarak, bunun Rusya'nın savaşın maliyetini artırma taahhüdünün bir parçası olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA KREDİ İÇİN TEMİNAT HAMLESİ

AB Komisyonu, uzun süredir dondurulmuş Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak büyük miktardaki krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Risk Paylaşımı Şartı: Rus varlıklarının büyük bir kısmı (185 milyar avro civarı) Belçika'daki Euroclear finans kuruluşunda bulunuyor. Belçika Başbakanı Bart De Wever , bu varlıkların krediye teminat olarak kullandırılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve hukuki dayanakların açıkça ortaya konulması gibi şartları koşuyor.

Destek Veren Ülkeler: İtalya, Malta ve Bulgaristan da Rus varlıklarına alternatif bir çözüm üretilmesini destekliyor.

Hukuki Süreç: Bu kararın, Rusya'nın hukuki süreç başlattığı ve varlıklara el konulması halinde Belçika'yı sorumlu tutacağını belirttiği bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor.

Rus varlıklarıyla ilgili konu, 18 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde detaylı olarak ele alınacak.