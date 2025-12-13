H3N2 yayılıyor: Uzmanlardan “grip kışı” uyarısı

HASTALIĞIN BULGULARI HASTAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİR: Köksal bu sene gribin Covid-19 pandemisinin başlangıcındaki gibi ağır seyrettiğini söyledi: “Erişkinlerde de çocuklardaki gibi ağır seyrediyor. Acil servislere başvurular grip nedeniyle giderek artıyor. Açık ara grip önde olsa da RSV (ağır seyredebiliyor), adenovirüs, rinovirüs gibi diğer soğuk algınlığı virüslerini görüyoruz. Covid-19’a tek tük rastlıyoruz. Bu yeni grip virüsleri kolay bulaşıyor. Bir grip hastası, 1.4 kişiye bulaştırıyor. Dolasıyla vakalar daha da artacaktır.” Hastalığın bulguları hastaya göre değişebiliyor. Ancak bu sezon hastalarda en sık, titremeyle gelen ve yükselen ateş görülüyor. Köksal, “Öyle bir titreme ki, dışarıdan görebiliyorsunuz. Ateş çok yüksek, 39-40 dereceye kadar çıkıyor. Şiddetli kas ve eklem ağrısı oluyor. Kuru, boğulacak gibi bir öksürük oluyor. Kas, eklem ağrısı da önemli belirtiler. Burun akıntısı var ama nezledeki gibi salya-sümük değil, daha az. Bu sene dikkatimizi çeken bir bulgu da sık olmasa da hastaların ishal ve bulantıyla gelmesi. Ama kusma olmuyor” dedi.