H3N2 yayılıyor: Uzmanlardan "grip kışı" uyarısı
En son rapora göre 10-16 Kasım haftasında numunelerin yalnızca birinde H1N1 saptansa da, klinikler ve acil servislerde gripli hasta sayısındaki artış alarm veriyor. Mutasyonlarla daha ağır seyir kazanan ve Avrupa’da vakaların yaklaşık yüzde 80’inden sorumlu olan H3N2’nin yeni altsoyu hızla yayılırken, uzmanlar Türkiye için de “grip kışı” uyarısı yapıyor.En son yayınlanan rapor 10-16 Kasım haftasına ait. O hafta grip şüpheli vakalardan alınan numunelerden sadece birinde H1N1 (A tipi) grip (influenza) virüsü izole edilmiş. Ancak klinikler ve acil servislerde grip hastalardaki artış dikkat çekiyor.H3N2’nin mutasyonlarla daha şiddetli hastalık yapma yeteneği kazandığı K altsoyu, önce güney yarım kürede, şimdi de kuzey yarım kürede hızla yayıldı. Avrupa’da grip olgularının yaklaşık yüzde 80’ine ‘Hong Kong gribi’ olarak da bilinen H3N2’nin yeni altsoyu yol açıyor. Uzmanlar dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘grip kışı‘ yaşanabileceği yorumunu yapıyor. Türkiye’de grip en tepeye, aralık sonu-ocak ile şubatta çıkıyor. Mart ve nisanda azalmaya başlıyor. Mayısta tek tük vakalar oluyor.