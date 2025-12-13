  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği’nin (PTYD) hazırladığı “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi” raporu, İstanbul’daki rezidans, site ve apartman aidatlarında çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Kent genelinde 21 bini aşkın yapı, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölüm incelenirken, bazı ilçelerde aidatların kira seviyelerine yaklaştığı belirlendi. İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatın olduğu ilçeler de açıklandı.

#1
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Rapora göre İstanbul’da en yüksek ortalama aidatlar merkezi ilçelerde yoğunlaşıyor. Buna göre: Beşiktaş: 13.134 TL Beykoz: 11.340 TL Sarıyer: 11.214 TL Zeytinburnu: 9.788 TL Şişli: 9.024 TL

#2
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

PTYD verileri, bu ilçelerde sunulan hizmet çeşitliliği ve gayrimenkul değerlerinin aidatları doğrudan yukarı çektiğini ortaya koyuyor.

#3
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

En Düşük Aidat Adalar’da Aidatların en düşük olduğu ilçelerin başında ise Adalar geliyor. Ortalama 645 TL ile listenin en altında yer alan Adalar’ı şu ilçeler izliyor: Çatalca: 1.750 TL Fatih: 1.813 TL Arnavutköy: 2.071 TL Silivri: 2.832 TL

#4
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

“Aidat Göçü” Başladı PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, İstanbul’da yeni bir sosyoekonomik hareketliliğe dikkat çekerek bunu “aidat göçü” olarak tanımladı. Özen, yüksek aidat ve kira baskısı nedeniyle özellikle merkez ilçelerden çeperlere doğru ciddi bir taşınma eğilimi oluştuğunu belirtti.

#5
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Verilere göre 2025 yılı içinde yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla daire sakini, yüksek aidatlar nedeniyle başka ilçelere taşındı. Pendik ve Büyükçekmece gibi bölgeler bu göçten en fazla pay alan ilçeler arasında yer aldı.

#6
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Bazı Rezidanslarda Aidat 62 Bin Lirayı Aşıyor Özen, bazı lüks rezidanslarda aidatların aylık 62 bin liranın üzerine çıktığını vurguladı. Günde üç kez çöp toplama, oto yıkama, teknik servis, sosyal tesisler ve 24 saat hizmet veren personel yapısının bu maliyetleri tetiklediğini ifade etti. Öte yandan bazı apartmanlarda aidatların 50 liraya kadar düştüğü, bunun da sınırlı hizmet anlayışından kaynaklandığı belirtildi.

#7
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Yeni Kanun Tasarısı Keyfi Artışları Engelleyebilir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut binalarında yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısı, sitelerde daha sıkı denetim öngörüyor. Özen, tasarının yasalaşması halinde keyfi aidat artışlarının önüne geçilebileceğini söyledi.

#8
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Uzman Uyardı: Genel Kurula Katılım Şart Kat mülkiyeti uzmanı avukat Şeref Kısacık ise aidatların; asansör, çatı bakımı, sosyal tesisler, personel giderleri ve enerji maliyetlerinden oluştuğunu hatırlattı. Bazı sitelerde doğal gaz ve su giderlerinin de aidata dahil edildiğini belirtti. Kısacık, aidatların makul seviyede belirlenebilmesi için genel kurul toplantılarına katılımın hayati önemde olduğunu vurguladı. Genel kurul kararlarına karşı bir ay içinde dava açılabileceğini, yıl içi ek bütçe artışlarına ise 7 gün içinde itiraz edilebildiğini hatırlattı.

#9
Foto - İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

“Adil Yönetim Planı Şart” Kısacık, aynı aidatın küçük dairelerle büyük villalardan eşit alınmasının ciddi adaletsizlik yarattığını belirterek, yönetim planlarının siteye özgü ve metrekare esaslı hazırlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca asansör ve sosyal alanları kullanmayan dükkanların da aidata dahil edilmesinin sıkça karşılaşılan bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!
Gündem

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti adına kürsüye çıkan bazı ..
Haydarpaşa'da bale mi! Yok artık
Gündem

Haydarpaşa'da bale mi! Yok artık

TİKA ve YTB gibi Türkiye’nin yumuşak gücünü taşıyan kurumlara ayrılan bütçenin neredeyse iki katının opera ve baleye verilmesini sorgulayan ..
Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.
Gündem

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, son günlerde yaşanan siyasi dalgalanmaların tam ortasına düşen çarpıcı değerlendirmelerinde, Sözcü gazet..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu ve dolar kuru beklentisini kamuoyu ile paylaş..
SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi
Gündem

SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 4 Aralık Cuma günü açıklanan 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesi, ABD'ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23