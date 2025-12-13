İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı

Bazı Rezidanslarda Aidat 62 Bin Lirayı Aşıyor Özen, bazı lüks rezidanslarda aidatların aylık 62 bin liranın üzerine çıktığını vurguladı. Günde üç kez çöp toplama, oto yıkama, teknik servis, sosyal tesisler ve 24 saat hizmet veren personel yapısının bu maliyetleri tetiklediğini ifade etti. Öte yandan bazı apartmanlarda aidatların 50 liraya kadar düştüğü, bunun da sınırlı hizmet anlayışından kaynaklandığı belirtildi.