İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatlı ilçeler açıklandı
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği’nin (PTYD) hazırladığı “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi” raporu, İstanbul’daki rezidans, site ve apartman aidatlarında çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Kent genelinde 21 bini aşkın yapı, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölüm incelenirken, bazı ilçelerde aidatların kira seviyelerine yaklaştığı belirlendi. İstanbul'da en yüksek ve en düşük aidatın olduğu ilçeler de açıklandı.