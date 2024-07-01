Enerji bağımsızlığı bu yüzen önemli! İşte en fazla doğal gaz ithal eden ülkeler

Doğal gaz iç talebini karşılayabilmek için, bazı ülkeler ithal etme yolunu kullanıyor. Hangi ülkenin en fazla doğal gaz ithal ettiği merak ediliyordu. En fazla doğal gaz ithal eden 11 ülke listelendi. Listede Türkiye de yer alıyor. İşte en fazla doğal gaz ithal eden 11 ülke...

Bir fosil yakıt enerji kaynağı olan doğal gaz, dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olma unvanını elinde bulunduruyor.

Bu önem, diğer petrol ve kömür ürünlerine kıyasla daha düşük maliyeti, bolluğu ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin daha az olmasından kaynaklanıyor.

Dünya petrol ve gaz piyasası 2022 yılında 6,99 trilyon dolar değerindeydi ve 2027 yılına kadar 8,67 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu katlanarak büyüme, sürdürülebilir ve daha temiz enerji çözümlerine olan talebin artmasından kaynaklanıyor.

Doğal gaza olan ve gün geçtikçe artan talebi, doğal gaz çıkaran bazı ülkeler karşılıyor. Doğal gaza erişimi daha az olan bazı ülkeler ise çareyi ithal etmekte buluyor.

Peki hangi ülkeler en fazla doğal gaz ithal ediyor?

En fazla doğal gaz ithal eden ülkeler arasında Türkiye, 11. sırada yer alıyor.

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İşte en fazla doğal gaz ithal eden 11 ülke...

11. Türkiye

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 1.925,9 milyar fit küp

Uzmanlara göre Türkiye'nin kanıtlanmış doğal gaz rezervleri 1 Ocak 2023 itibariyle 111 milyar feet küp (Bcf). Türkiye iç talebini karşılamak için doğal gaz ithalatına bağımlı olsa da, ithalata olan bağımlılığı azaltmak için özellikle Karadeniz'de yerli üretimi artırmayı planlıyor.

10. Fransa

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 1.987,6 milyar fit küp

9. İngiltere

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 1.995,3 milyar fit küp

8. Meksika

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 2.098,9 milyar fit küp

7. Güney Kore

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 2.211,5 milyar fit küp

6. Hollanda

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 2.323,9 milyar fit küp

5. İtalya

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 2.563,1 milyar fit küp

4. Almanya

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 2.963,8 milyar fit küp

3. Amerika Birleşik Devletleri

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 3.024,2 milyar fit küp

2. Japonya

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 3.269,0 milyar fit küp

1. Çin

2022'de Doğal Gaz İthalatı: 5.042,4 milyar fit küp