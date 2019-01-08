Enerji alanında işbirliği için açık davet

Ekonomi Servisi

2018 yılını 8 milyar liralık ciroyla kapatan Altınbaş Holding’in Onursal Başkanı Ali Altınbaş, enerji alanında yapılacak ortaklık tekliflerine açık oldukları mesajını verdi.

2019 yılında enerji alanında güçlü bir ortaklıkla ilerleme niyetlerini dile getiren Ali Altınbaş, yurtdışı ağırlıklı büyüme planlarının olduğunu da kaydetti. Yatırımlarına özsermaye ile devam etme kararı aldıklarını söyleyen Altınbaş şu mesajları verdi:

Bankalar desteklemeli

-2019 içinse yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. 2019’da Türkiye için yüzde 2,3 büyüme beklentisi var. Bu iyimser bir tablo, gerçekleşirse ülkece başarılı olmuş sayılırız.

-Bankaların reel piyasayı destekleyecek finansal pozisyona tekrar kavuşması gerekiyor. Bu da kamu tarafından sağlanabilir. Yüzde 30 faiz ödeyerek kazanç sağlayacak bir iş yok. Kendi paranızla büyük yatırım yapmanız da normal değil. Büyük yatırımlar öyle yapılmaz. Dünyadaki finansal kaynaklara ulaşmak lazım. Eğer büyük yatırım istiyorsak yolu bu. Biz de grup olarak bu dönemde krediye ihtiyaç duymadan kendi imkânlarımızla büyümenin yolunu arayacağız.

2019 fırsat yılı

-2019’u parası olana fırsat yılı olarak görüyorum. Enerjide güçlü bir ortaklıkla ilerleyebiliriz.

-2018’de ihracatımız 80 milyon dolar iken 2019’da yüzde 50 artışla 120 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Mücevherat ve petrol ürünleri alanındaki gelişmeyle bu rakamlara ulaşmayı öngörüyoruz. Özellikle mücevheratta franchise ve cornerlar vasıtasıyla büyüyoruz.

-Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki altın merakı ve Altınbaş’a olan ilgi nedeniyle bu pazarlarda yeni mağazalarla büyüyebiliriz.

-Dünyadaki eğitim hizmetinden de pay almak istiyoruz. Altınbaş Üniversitesi olarak adımlar atmak istiyoruz. İlk adım ise bu konuda iddialı olan bütün ülkelerde olduğu gibi, bir eğitim ajansı kurulmasıdır. Bütün uluslararası yabancı öğrencileri bunun çatısı altında toplamak gerekiyor.