  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Skandal sözlerle "tesettür"ü hedef almıştı! Ahmet Hakan, o hadsize haddini böyle bildirdi

Hulusi Akar, Mavi Vatan’a ‘masal’ diyen CHP’li Namık Tan’ı yerin dibine soktu!

Aşiretler birbirine girdi! 35 ölü… Bölgede eğitime ara verildi

İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'

Türkiye’den bomba atak! Oraya tam 30 milyar dolar kaynak ayırdık

Ya saygı göstereceksiniz ya defolup gideceksiniz! Arsız Tuğba'ya kötü haber

İşte yeni yüzyılın petrolü! Maalesef her dediklerini yaptıracaklar

Çin otomobil devi BYD resmen Türkiye'de

Yabancılar gözlerini bu ilimize dikti! Sessiz sedasız bin dönüm arazi satın aldılar, bölge sakinleri tedirgin

Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya tokat gibi tepki! 'Pazar pazar oturmuş video çekmiş'
Gündem Endonezya'nın yeni başkanı Ankara'da
Gündem

Endonezya'nın yeni başkanı Ankara'da

Yeniakit Publisher
2024-07-29 20:59:00 -
Endonezya'nın yeni başkanı Ankara'da

Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

Endonezya'nın yeni devlet başkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Endonezya'nın seçilmiş cumhurbaşkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandığı belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23