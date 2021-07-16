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Dünya

Endonezya'da yer yerinden oynadı! 9 ölü

Endonezya'da çıkan şiddetli fırtına sonrası birçok tekne alabora oldu. Teknelerin alabora olması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:54:00 -
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 9 ölü

Asya ülkesi Endonezya’da şiddetli fırtına halkı olumsuz etkiledi.

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fırtınanın 14 Temmuz'da Batı Kalimantan eyaleti açıklarında etkili olduğunu belirten Arama ve Kurtarma Ofisi, fırtınada 14 balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve bu teknelerde 136 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Görevlilerin şimdiye kadar 80 balıkçıyı kurtardığı, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

47 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı.

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