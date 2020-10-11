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Aktüel Endonezya’da yanardağ zirvesinde yüzlerce yıl saklı kalmış doğa hazinesi: Kawah Putih
Aktüel

Endonezya’da yanardağ zirvesinde yüzlerce yıl saklı kalmış doğa hazinesi: Kawah Putih

Eski dönemde çeşitli mistik inanışlar nedeniyle halkın gitmeye korktuğu Kawah Putih krater gölü, günümüzde turistik bir yer olarak hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:08:43 -
Endonezya’da yanardağ zirvesinde yüzlerce yıl saklı kalmış doğa hazinesi: Kawah Putih

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da yüzlerce yıl önce volkanik patlamayla oluşan Kawah Putih krater gölü yanardağ zirvesinde ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Orta Cava eyaletinde Bandung kentinin 47 kilometre güneyinde Ciwidey bölgesinde Patuha Yanardağı’nda 12. yüzyılda yaşanan ikinci patlama sonrası zamanla oluşan krater göl, kartpostallık manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 434 metre yükseklikte bulunan, yeşil, beyaz ve mavinin harmanlandığı Kawah Putih gölü, yerli ve yabancı turistler için ülkenin cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Krater gölü çevresinde iskelelerle oluşturulan seyir terasları, gün doğumu ve gün batımı izlemek isteyenlerin yanı sıra düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.

- Kraterdeki yoğun sülfür kuşların ölümüne neden oldu

Üzerinden uçan kuşların ölmesi ve atalarının ruhlarının buluşma yeri olduğuna inanılması nedeniyle yerel halkın gitmeye korktuğu yanardağdaki krater göl, ülkenin Hollanda sömürgesi olduğu dönemde 1837’de Alman-Hollandalı Jeolog Dr. Franz Wilhelm Junghuhn tarafından keşfedildi.

Keşif sonrası sömürge idaresinin sülfür madeni inşa ettiği ve bir süre sonra madenin kapatıldığı kraterdeki yoğun sülfürün, gölün üzerinden uçan kuşların ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Krater gölün ortasına kadar uzanan iskeleyi ziyaret eden turistlerin, sülfür yoğunluğu nedeniyle 15 dakikadan fazla bölgede durması yasak ve zaman zaman yoğunlaşan sülfür kokusu nefes almayı zorlaştırıyor.

Kawah Putih Tesis Sorumlusu Ari Kurniawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl civarı ve tepe noktalarındaki çeşitli altyapı düzenlemeleriyle ziyaretçilere rahat dolaşım imkanı sunduklarını ifade ederek, krater gölün, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olduğunu belirtti.

Haziran ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kalkmasıyla gölün tekrar canlandığını aktaran Kurniawan, turistik gezinin yanında tepe noktalarındaki seyir teraslarına gündoğumu izlemek için de sabahın erken saatlerinde çokça ziyaretçi geldiğini kaydetti.

Başkent Cakarta’dan Kawah Putih’e gelen Geraldi Christian Chandra, ''Cakarta’daki kısıtlamalar nedeniyle evde çok bunaldım. Bu sebeple burayı ziyarete geldim. Krater göl, çok güzel bir manzaraya sahip ve otantik bir yer.'' diye konuştu.

Krater gölün doğa harikası bir yer olduğunu dile getiren diğer bir ziyaretçi Ari Nurmania da kraterin birçok noktasının fotoğraf çekimi için eşsiz kareler sunduğunu ifade etti.

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