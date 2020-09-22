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Dünya Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti
Dünya

Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Endonezya’nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:36:00 -
Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) açıklamasına göre, Batı Java eyaletinin Sukabumi bölgesinde ve başkent Cakarta'da dün geceden bu yana etkili şiddetli yağmurlar sellere yol açtı.

Yetkililer, Sukabumi'deki selde 20 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin kaybolduğunu, evleri hasar gören 210 ailenin tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca bir ibadethane ve 10 köprünün hasar gördüğü bölgede kayıplara yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan selden yaklaşık 49 mahallenin olumsuz etkilendiği Cakarta'da cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu.

Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang'ın yanı sıra Bogor ve Lebak'ta Yılbaşı gecesinde meydana gelen etkili yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 60'tan fazla kişi ölmüştü.

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