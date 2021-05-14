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Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verilebilir
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Dünya Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verilebilir
Dünya

Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verilebilir

Adalar ülkesi Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısının verilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:12:00 -
Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verilebilir

Endonezya'nın Nias adası açıklarında yerel saatle 13.33'te bir deprem gerçekleşti.

Yerin 12 kilometre altında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Singkil kentine 251 kilometre mesafede.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Son çeyrek asırda en büyük can kayıplarına yol açan deprem, Endonezya'da 2004'ün son günlerinde kaydedildi. 8 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan dev tsunami dalgaları 13 ülkenin kıyılarına vururken, 224 bin insan hayatını kaybetti.

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