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Aktüel Endonezya'da sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı
Aktüel

Endonezya'da sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı

Sel felaketinde şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:32:21 -
Endonezya'da sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi’nin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Melawi bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Yetkililer, 1469 evi su bastığı bölge genelinde toplamda 5 bin 369 kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirterek, sel felaketinde şu ana kadar bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Evleri zarar gören en az 70 ailenin tahliye edildiği bölgede, sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına başlandı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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