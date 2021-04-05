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Dünya Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı
Dünya

Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:12:00 -
Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, dün, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu bildirdi.

Jati, şimdiye kadar 55 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

En az 42 kişinin kayıp olduğunu aktaran Jati, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Jati, afet bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğunu, elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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