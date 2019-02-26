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Endonezya'da orman yangını! 2 bin 337 kişi hastanelik oldu

Endonezya'nın Riau eyaletinde çıkan orman yangınında, yoğun duman nedeniyle 2 bin 337 kişi hastanelik oldu.

26 Şubat 2019 Salı 17:24
Endonezya'da orman yangını! 2 bin 337 kişi hastanelik oldu

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nın doğusunda yer alan Riau eyaletinin sahil kesiminde hafta sonundan bu yana çeşitli bölgelerde devam eden orman yangınları bölge halkını olumsuz etkiledi.

Riau Sağlık Merkezi Başkanı Mimi Nazir, bölgedeki orman yangınlarında rüzgarla birlikte yayılan dumandan etkilenen 2 bin 337 kişinin solunum ve göz kaşıntısı gibi sağlık sorunları şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Bengkalis ve Dumai gibi farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının yaklaşık 1200 hektarlık alanı kapsadığını bildiren bölge yetkilileri de henüz kontrol altına alınamayan yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Endonezya'da 2015'te çıkan yangınlarda,Sumatra'da 52 bin, Kalimantan'da da 138 bin hektar ormanlık alan kül olmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:24
  1. orman yangını
  2. endonezya
  3. Riau Sağlık Merkezi Başkanı Mimi Nazir
  4. Sumatra Adası

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