Endonezya'da ölü sayısı 104'e yükseldi Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda, ölü sayısının 104'e çıktığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgedeki askeri yetkililer, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin 104’e yükseldiğini açıkladı. Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yetkililer ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8 bin 773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti. Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.