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Endonezya'da ölü sayısı 104'e çıktı

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel ve heyelanlarda, yaşamını yitirenlerin sayısının 104'e çıktığı bildirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:53
Endonezya'da ölü sayısı 104'e çıktı

Endonezya basınında çıkan haberlere göre, bölgedeki askeri yetkililer, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin 104’e yükseldiğini açıkladı.

Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8 bin 773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:53
  1. Endonezya
  2. sel felaketi
  3. ölü sayısı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Kuran ne diyor? Başınıza gelen her kötülük kendinizden, her iyilik Allahtandır. Demek ki hataları var ki sel oluyor, deprem oluyor. Allah başınıza gelen kötülüğe karışmaz.

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