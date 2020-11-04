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Aktüel Endonezya’da marketler Fransız ürünlerinin satışını durdurdu
Aktüel

Endonezya’da marketler Fransız ürünlerinin satışını durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:27:41 -
Endonezya’da marketler Fransız ürünlerinin satışını durdurdu

CAKARTA (AA) - Endonezya’da bazı market zincirleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrına tepki olarak Fransız mallarının satışını durdurdu.

Sidogiri İslam Yatılı Okulları Kooperatifi’ne bağlı "Basmalah Shop" market zinciri, Doğu Cava ve Batı Kalimantan eyaletlerini kapsayan 180 marketinde Fransız ürünlerini raflardan kaldırdı.

Basmalah Shop Genel Müdür Yardımcısı Ahmad Edy Ami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Macron’un Müslümanların duygularını inciten açıklamalarına tepki olarak Fransız mallarının satışını durduruyoruz. Ekonomik olarak kayıp olsa da yaptığımız şey Müslüman dayanışmasının göstergesi." diye konuştu.

Ami, marketlerindeki maddi kaybı önemsediklerini vurgulayarak, "Müslümanlar olarak inanıyoruz ki Allah rızıklarımızı da takdir etmiştir." ifadesini kullandı.

- "Fransız mallarını yerel ürünlerle değiştiriyoruz"

Güney Sulawesi eyaletindeki 212 Sharia Kooperatifi Başkanı Muhammed Hiday Hanis de bölgelerinde kendilerine bağlı marketlerden ambalajlı su ve kozmetik ürünleri gibi Fransız ürünlerini raflarından kaldırdıklarını belirtti.

Marketlerinin girişinde ve içinde boykota ilişkin duyuru astıklarını ve inanç meselelerinde pazarlık yapamayacaklarının altını çizen Hanis, Fransız mallarından boş kalan raflara yerel ürünler yerleştirmeye başladıklarını kaydetti.

Riau eyaletine bağlı Indragiri Hulu bölgesindeki Indragiri adlı market de Fransız ürünleri raflardan kaldırılarak satışlarını sonlandırdı.

Öte yandan, Bandung kentinde Fransa’nın İslam karşıtı tutumunu protesto eden yüzlerce kişi, Fransız ürünleri için boykot çağrısında bulundu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu. 

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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