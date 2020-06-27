Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı
CAKARTA (AA) - Endonezya'da 1385 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte şimdiye kadarki en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1385 artışla 52 bin 812’ye çıktığını açıkladı.
Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 37 artarak 2 bin 720’ye, iyileşenlerin sayısının ise 576 artarak 21 bin 909’a yükseldiği bilgisini paylaştı.
Yetkililer, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.
- Malezya'da 10 yeni vaka
Malezya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 10 artarak 8 bin 616'ya, iyileşen vakaların 14 artışla 8 bin 308'e yükseldiğini duyurdu.
Yaşamını yitirenlerin sayısının 121'de kaldığını açıklayan bakanlık, son 13 gündür ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını belirtti.
Ülkedeki aktif vaka sayısının 187'ye düştüğü kaydedildi.
- Tokyo'da vaka sayısı 6 bini geçti
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip koronavirüs toplam vaka sayısı 6 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte yeni 57 vakanın görüldüğü Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 54’e ulaştı.
Japonya genelinde son bir günde Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 89 artışla 19 bin 118’e, ölü sayısı bir artarak 985’e yükseldi.