Endonezya'da korkunç görüntü

Endonezya’nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından dev alev toplarını içinde bulunduran büyük bir yangın meydana geldiği görülüyor.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, ülkenin bir başka eyaletindeki bir Katolik kilisesinde yaşanan intihar saldırısından saatler sonra meydana geldi.

Sabah saatlerinde kiliseye saldırdılar

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı. Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Ulusal Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Argo Yuwono ise bombalı saldırıda, aralarında kilise güvenlik görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.