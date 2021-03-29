  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Endonezya'da korkunç görüntü
Dünya

Endonezya'da korkunç görüntü

Endonezya’da Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde meydana gelen patlama geceyi gündüze çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 00:33:00 -

Endonezya’nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından dev alev toplarını içinde bulunduran büyük bir yangın meydana geldiği görülüyor.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, ülkenin bir başka eyaletindeki bir Katolik kilisesinde yaşanan intihar saldırısından saatler sonra meydana geldi.

Sabah saatlerinde kiliseye saldırdılar

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı. Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Ulusal Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Argo Yuwono ise bombalı saldırıda, aralarında kilise güvenlik görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?

Sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve günlük sebze yemeğini aksatmayan kişiler için harika bir tarif olan yoğurtlu kabak salatası merak ediliyo..
Dr. Oytun Erbaş’tan korkutan sözler: Herkes evlere kapanacak
Gündem

Dr. Oytun Erbaş’tan korkutan sözler: Herkes evlere kapanacak

Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün ardından insanlığı yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
Süleyman Soylu'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kokain çektiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay