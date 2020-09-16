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Aktüel Endonezya’da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp
Aktüel

Endonezya’da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:43:18 -
Endonezya’da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında seyir halindeki kargo gemisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Güney Buton bölgesi açıklarında çimento taşıyan kargo gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölge yetkilileri, 6 kişilik mürettebatı bulunan gemide şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kurtarıldığı, 4 kişi ile irtibatın kesildiği bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) bağlı ekiplerin, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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